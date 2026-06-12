Xbox планирует масштабное сокращение штата.

По информации источников издания, увольнения станут первым масштабным этапом реструктуризации под управлением Аши Шармы, занявшей пост генерального директора игрового направления Microsoft в феврале, пишет bloomberg.com

Точная численность попадающих под сокращение сотрудников пока не раскрывается. Ожидается, что процесс начнется после завершения текущего финансового года Microsoft 30 июня.

Вынужденные меры связаны с серьезными трудностями, с которыми Xbox столкнулась в последние годы, отмечает Reuters. Ставка компании на облачные технологии и развитие подписок на сервисы не смогла покрыть падение продаж консолей и дефицит крупных игровых релизов. Согласно внутреннему электронному письму Аши Шармы, которое цитирует Bloomberg, маржа подотчетности подразделения упала до 3%.