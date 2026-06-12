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bloomberg
12 Июня 2026, 08:38
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Xbox планирует масштабное сокращение штата

Подразделение Xbox планирует провести в июле масштабные сокращения штата, а также урезать бюджет маркетинга и других отделов.

Xbox планирует масштабное сокращение штата.
Xbox планирует масштабное сокращение штата.

По информации источников издания, увольнения станут первым масштабным этапом реструктуризации под управлением Аши Шармы, занявшей пост генерального директора игрового направления Microsoft в феврале, пишет bloomberg.com

Точная численность попадающих под сокращение сотрудников пока не раскрывается. Ожидается, что процесс начнется после завершения текущего финансового года Microsoft 30 июня.

Вынужденные меры связаны с серьезными трудностями, с которыми Xbox столкнулась в последние годы, отмечает Reuters. Ставка компании на облачные технологии и развитие подписок на сервисы не смогла покрыть падение продаж консолей и дефицит крупных игровых релизов. Согласно внутреннему электронному письму Аши Шармы, которое цитирует Bloomberg, маржа подотчетности подразделения упала до 3%.

Источник
bloomberg
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