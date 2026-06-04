theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
4 Июня 2026, 22:11
1 683
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Volkswagen сравнил бензиновые авто с лошадьми и предрек их исчезновение

В Volkswagen заявили, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями со временем могут стать такими же редкими, как лошади на дорогах сегодня. В компании считают, что переход на электромобили произойдет естественным путем.

Volkswagen сравнил бензиновые авто с лошадьми и предрек их исчезновение.
Volkswagen сравнил бензиновые авто с лошадьми и предрек их исчезновение.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за первые четыре месяца 2026 года электромобили составили 20,9% всех новых автомобилей, зарегистрированных в Европе. В то же время большинство покупателей пока не готовы полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания, передает nv.ua

Член правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Мартин Сандер заявил изданию Auto Express, что дискуссии вокруг запрета бензиновых и дизельных автомобилей отвлекают от главного вопроса. По его мнению, стоит больше говорить о преимуществах электромобилей, а не о датах возможных запретов.

Сандер сравнил нынешнюю ситуацию с началом автомобильной эпохи, когда люди постепенно отказывались от лошадей в пользу машин. По его словам, со временем все больше людей поняли, что автомобиль является более удобным способом передвижения. Поэтому сегодня на улицах преобладают машины, а не лошади.

Представитель Volkswagen также отметил, что сложно убедить покупателей перейти на новую технологию, если основное внимание уделяется лишь тому, когда им запретят пользоваться привычными транспортными средствами.

Речь идет о первоначальном плане Европейского союза прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. После давления со стороны автомобильной отрасли ЕС смягчил свою позицию. Ожидается, что такие автомобили и в дальнейшем будут продаваться после середины следующего десятилетия, хотя их количество может существенно сократиться.

В то же время ЕС стремится к 2035 году уменьшить средние выбросы CO₂ автопарков на 90% по сравнению с уровнем 2021 года. Это оставляет очень ограниченные возможности для дальнейшего развития автомобилей с традиционными двигателями.

В Volkswagen считают, что вместо принуждения к переходу на электромобили следует сосредоточиться на объяснении их преимуществ, развитии зарядной инфраструктуры и снижении стоимости электроэнергии. В компании убеждены, что при таких условиях потребители сами чаще будут выбирать электрические автомобили.

В то же время в Volkswagen признают, что автопроизводители не могут мгновенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Продажи традиционных автомобилей до сих пор финансируют разработку новых электромобилей, а прибыльность электрических моделей для многих производителей остается низкой или отсутствует. Поэтому полное исчезновение бензиновых и дизельных автомобилей в ближайшее время не ожидается.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте