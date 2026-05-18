Сотрудники Samsung готовят 18-дневную забастовку на фоне бума ИИ-чипов.

Власти Южной Кореи заявили, что готовы применить чрезвычайный арбитраж, чтобы не допустить стачки, сообщает theins.ru со ссылкой на reuters.com

Переговоры между руководством Samsung и профсоюзом должны возобновиться 18 мая при участии государственного посредника. Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок назвал эти переговоры «последней возможностью» избежать забастовки. По его словам, правительство рассматривает «все возможные меры», включая экстренный арбитраж, который позволяет на 30 дней запретить стачку, если она угрожает экономике страны. Чрезвычайный арбитраж в Южной Корее применяли всего четыре раза с 1963 года. Если власти воспользуются им сейчас, это будет первый такой случай за 21 год: в последний раз его применяли в 2005 году во время забастовки в Korean Air, писало Yonhap.

Профсоюз требует закрепить бонусы для работников полупроводникового подразделения на уровне 15% операционной прибыли, отменить действующий потолок выплат в размере 50% годовой базовой зарплаты и сделать эту схему постоянной. Samsung предлагает направлять на бонусы 10% операционной прибыли, сохранить ограничение выплат и отдельно выплатить сотрудникам разовую спецкомпенсацию, которая, по утверждению компании, превышает отраслевые стандарты. По данным Yonhap, в крупнейший профсоюз Samsung входят более 46 тысяч человек, а число участников забастовки может превысить 50 тысяч.

Премьер-министр заявил, что один день простоя полупроводникового завода Samsung может обойтись компании примерно в 1 трлн вон ($668 млн), а общий ущерб для экономики — достичь 100 трлн вон ($67 млрд). По его словам, на Samsung приходится 22,8% экспорта Южной Кореи и около 26% капитализации национального фондового рынка.

Reuters отмечает, что конфликт происходит на фоне резкого роста прибыли полупроводникового бизнеса Samsung из-за высокого спроса на память для ИИ-серверов. По данным агентства, сотрудники считают распределение бонусов несправедливым по сравнению с конкурентом SK Hynix.