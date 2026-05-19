Meta сокращает 8 000 сотрудников, ещё 7 000 "переведут" на разработку ИИ
Компания Meta Platforms Inc. сообщила сотрудникам, что сократит около 8 000 человек, а ещё 7 000 сотрудников переведёт в более небольшие команды — на новые должности, связанные с искусственным интеллектом.
Агентство ссылается на внутреннюю записку компании, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com
Речь идет о мерах, являющихся частью широкомасштабной корпоративной реорганизации, которая включает запланированное сокращение штата.
Сотрудники перейдут в одну из нескольких новых групп, сосредоточенных на продуктах, связанных с ИИ.
В компании сообщают, что новая корпоративная структура будет предусматривать меньшие команды, что сделает компанию более продуктивной.
Генеральный директор Марк Цукерберг сделал искусственный интеллект главным приоритетом компании социальных медиа, перенаправив команды и ресурсы для более тесной работы с этой развивающейся технологией, говорится в публикации.
Попытка улучшить ИИ стала центральной для потребительских продуктов Meta и корпоративного видения Цукерберга.
Meta тратит сотни миллиардов долларов на таланты и инфраструктуру, необходимые для разработки крупных языковых моделей, которые обеспечивают работу чат-ботов и других потребительских функций, что является частью усилий по конкуренции с такими соперниками, как Google компании Alphabet Inc. и OpenAI.
"Meta также поощряет инженеров использовать ИИ-агентов для помощи с кодированием и другими задачами, а Цукерберг даже разрабатывает версию себя на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с сотрудниками", — говорится в публикации.
Meta ранее сообщила сотрудникам, что сократит 10% работников, или примерно 8 000 человек.
Компания стремится повысить эффективность и "компенсировать" свои другие инвестиции в ИИ. Сотрудникам в Северной Америке было рекомендовано работать из дома.