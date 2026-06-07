Войска России атаковали Запорожье

В результате удара Вооруженных сил РФ по Запорожью вспыхнул пожар. Об этом в ночь на воскресенье, 7 июня, написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. На место направлены экстренные службы, передает dw.com

Из-за атаки один из районов частично остался без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения потребителей, указал Федоров.

В течение ночи власти предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб и ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Ранее, 4 июня, российские военные атаковали беспилотниками спальный район Запорожья, в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Из-за ударов дронов погибла 44-летняя женщина, еще 16 человек получили ранения различной тяжести.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи на воскресенье Россия атаковала украинские регионы при помощи 236 беспилотников разных типов, в том числе дронами-имитаторами цели, пишет bbc.com

Силы ПВО сбили или подавило 215 БПЛА, зафиксировано попадание 17 дронов на 13 локациях, а также падение сбитых аппаратов на девяти локациях, сказано в сообщении.

Украинские военные предупреждают, что российская атака продолжается и в воздухе находится несколько российских дронов.

Одесса и Черноморск подверглись ударам беспилотников, ранен один человек

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщает, что в течение ночи инфраструктура региона подверглась массированному удару российских беспилотников.

По его словам, в Одессе загорелось нежилое здание, 41-летний мужчина получил осколочные ранения.

Кроме того, в Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, здание на территории храма и два грузовых автомобиля.

Жилые дома также повреждены на территории Черноморской громады, пишет Кипер.