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rbc.ua logorbc
8 Июля 2026, 08:58
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В Украине ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки России

Несмотря на это, ракеты Х-31П не достигли своих целей.

В Украине ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки России.
В Украине ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки России.

Ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Уже известно количество обезвреженных целей. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение началось в 18:00 7 июля.

В этот раз Россия применила:

  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 169 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и "Пародия".

Дроны и ракеты летели из акватории Черного моря, ВОТ АР Крым, Брянской области, Орла, Приморско-Ахтарска, Милерово, ВОТ Донецка, Гвардейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 139 российских беспилотников разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано:

  • попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 на 4 локациях;
  • попадания 20 ударных дронов на 11 локациях;
  • падение обломков сбитых воздушных целей еще в 7 местах.

Кроме того, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли своих целей.

В ПС ВСУ добавили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся  дроны.

Власти Киева и Харькова сообщили об атаках российских ракет и дронов. В городах прозвучали взрывы, вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Воздушные силы ВСУ сообщают о запусках баллистики, пишет dw.com

Российские войска в ночь на среду, 8 июля, нанесли очередной комбинированный удар по нескольким украинским регионам. В частности, зафиксированы взрывы в Киеве и Харькове, сообщили местные власти. "В настоящее время в столице находятся два пострадавших. Одного из них медики госпитализировали", - написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в 01:40 по местному времени. Глава столичной городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко в то же время сообщил, что "на подступах к Киеву находятся вражеские ударные БПЛА".

Ранее Кличко сообщал, что в Деснянском районе на северо-востоке города из-за попадания ракеты загорелись складские помещения, а в Святошинском районе в западной части столицы произошло возгорание в нежилом здании. Он предупредил об атаках российских баллистических ракет. В Киеве звучит воздушная тревога. Запуск нескольких баллистических ракет на столицу Украины с севера подтвердили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россия нанесла по Запорожью несколько ударов управляемыми авиабомбами. В результате тысячи жителей остались без света, повреждены предприятие и гаражный кооператив, есть пострадавшие, пишет rbc.ua

В результате российской атаки в Запорожье было нарушено электроснабжение 15 342 абонентов. Без электричества остались 14 574 бытовых потребителя и 768 юридических лиц. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и возвращением света жителям.

Один из ударов пришелся по предприятию пищевой промышленности. В результате разрушено производственное помещение, ранения получил 43-летний сотрудник. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна российская управляемая авиабомба попала по территории гаражного кооператива. Взрывом разрушены и повреждены здания.

По информации областных властей, при ударе по гаражному кооперативу пострадали два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Таким образом, по последним данным, в результате российской атаки на Запорожье пострадали три человека. Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрела и уточнять масштабы разрушений.

Источник
rbc.ua logorbc
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