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dw.com logodw
7 Июня 2026, 11:15
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Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света

После атаки военных РФ один из районов Запорожья частично остался без электричества, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Власти предупреждали об угрозе применения Россией авиабомб.

Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света.
Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света.

В результате удара Вооруженных сил РФ по Запорожью вспыхнул пожар. Об этом в ночь на воскресенье, 7 июня, написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. На место направлены экстренные службы, передает dw.com

Из-за атаки один из районов частично остался без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения потребителей, указал Федоров.

В течение ночи власти предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб и ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Ранее, 4 июня, российские военные атаковали беспилотниками спальный район Запорожья, в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Из-за ударов дронов погибла 44-летняя женщина, еще 16 человек получили ранения различной тяжести.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи на воскресенье Россия атаковала украинские регионы при помощи 236 беспилотников разных типов, в том числе дронами-имитаторами цели, пишет bbc.com

Силы ПВО сбили или подавило 215 БПЛА, зафиксировано попадание 17 дронов на 13 локациях, а также падение сбитых аппаратов на девяти локациях, сказано в сообщении.

Украинские военные предупреждают, что российская атака продолжается и в воздухе находится несколько российских дронов.

Одесса и Черноморск подверглись ударам беспилотников, ранен один человек

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщает, что в течение ночи инфраструктура региона подверглась массированному удару российских беспилотников.

По его словам, в Одессе загорелось нежилое здание, 41-летний мужчина получил осколочные ранения.

Кроме того, в Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, здание на территории храма и два грузовых автомобиля.

Жилые дома также повреждены на территории Черноморской громады, пишет Кипер.

Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света

Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света

Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света

Войска России атаковали Запорожье: возник пожар, один из районов - без света

Источник
dw.com logodw
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