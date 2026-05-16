Зеленский: РФ готовит удар ракетами и дронами по "центрам принятия решений" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о признаках подготовки российскими войсками очередной массированной комбинированной атаки ракетами и дронами по Украине. Главными целями российского нападения могут стать так называемые "центры принятия решений" в Украине, передает unian.net

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с руководителями Генерального штаба ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ

"Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты", - сообщил Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, в Украине приняли к сведению эту информацию.

"Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство", - констатирует Зеленский.

Как подчеркнул президент, украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация.

"Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", - добавил глава государства.

Подготовка Украиной ответов на российские воздушные атаки

"Определяемся с целями для наших дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары по нашим городам и селам. Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей. Мы вполне справедливо наносим ответные удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев", - отметил Зеленский.