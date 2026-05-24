Минобороны России подтвердило удар «Орешником» по Украине.

В ведомстве добавили, что удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», передает meduza.io

В ВСУ заявили, что удар «Орешником» был нанесен в районе Белой Церкви (это примерно в 80 километрах к югу от Киева). О последствиях удара информации нет. Владимир Зеленский также подтвердил применение «Орешника».

«Путин уже и слово „ура“ не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. <…> Запустил свой „Орешник“ против Белой Церкви. Реально неадекваты», — написал он.

Всего Россия в ходе ночной атаки использовала 90 ракет, в числе которых были 36 баллистических, и 600 беспилотников. Основным направлением атаки был Киев. По последним данным мэра столицы Украины Виталия Кличко, погибли два человека. Пострадали более 50 жителей Киева, в их числе есть дети.

22 мая Владимир Путин прокомментировал удар по общежитию педагогического колледжа в Старобельске на подконтрольной России части Луганской области, где погиб 21 человек. Он обвинил ВСУ в «террористическом ударе» и заявил, что поручил Минобороны России подготовить ответ.

Это третий случай применения «Орешника» Россией. В первый раз он был применен в ноябре 2024 года для удара по заводу «Южмаш» в Днепре, во второй раз — в январе 2026-го для удара по Львовской области.