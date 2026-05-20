Россия нанесла удары по Украине: есть погибшие и раненые.

Россия в ночь на среду, 20 мая, вновь нанесла по Украине удары, в результате которых погибли и ранены люди, разрушены здания. В городе Днепр погибли два человека, еще шесть получили ранения. Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа сообщил в Telegram-канале, что пять раненых госпитализированы, состояние троих из них медики оценивают как тяжелое, передает dw.com

По словам Ганжи, в результате ночной атаки также повреждены продовольственный склад, частные дома и автомобиль.

В Запорожской области от российского удара пострадали четыре человека и разрушен дом. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал в соцсетях, что среди раненых - 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. По словам Федорова, удар был нанесен по частному дому. Здание разрушено, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Сообщается также о российской атаке на Конотоп Сумской области. Мэр города Артем Семенихин сообщил о попадании в многоэтажное здание. Он не исключил, что под завалами дома могут находиться люди. Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнила, что при атаке на Конотоп обрушилась пятиэтажка. В результате этого удара были разрушены перекрытия со второго по четвертый этаж, известно о восьми травмированных, спасены три человека.

Под удар российских дронов попала Шосткинская община, повреждена районная больница, в административных зданиях, домах и квартирах выбиты окна, разрушен музей.

В Одессе в результате российской атаки повреждены несколько жилых домов и автомобилей, полностью разрушено одноэтажное здание, написали в социальных сетях глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и ГСЧС.

Россия в последнее время усилила ракетные и дроновые удары по Украине.