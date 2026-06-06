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dw.com logodw
6 Июня 2026, 15:00
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Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Ночью силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 249 российских дронов, еще 19 достигли цели. В Запорожье и на Днепропетровщине есть погибшие и раненые в результате атак.

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие.
Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие.

Российские войска в ночь на субботу, 6 июня, атаковали Украину 272 ударными беспилотниками - "Шахед", "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия", сообщили Воздушные силы вооруженных Сил Украины, передает dw.com

По предварительным данным, по состоянию на 8 утра, противовоздушная оборона обезвредила 249 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков БПЛА в 13 локациях.

В Запорожье двое погибших

В Запорожье под ударом находились объекты критической и промышленной инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

После атаки на один из объектов два его работника не выходили на связь, впоследствии были обнаружены их тела.

Утром 6 июня россияне продолжили атаковать Запорожье. "Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке недалеко от многоквартирного дома в одном из районов города", - заявил Федоров. По последним данным, пострадали пять человек.

На Днепропетровщине есть погибший и раненые

По данным руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, армия РФ почти 30 раз атаковала три района области дронами и артиллерией.

В Криворожском районе один человек погиб, кроме того мужчины 64 и 66 лет, а также 64-летняя женщина получили ранения. Повреждены инфраструктура и предприятие.

Российские войска также били по Никопольскому и Синельниковскому районам - там повреждены предприятия, инфраструктура, административное здание и автомобили.

Атака на Одесскую область

В Одесской области в результате атаки дронов повреждены многоэтажки, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы, проинформировал глава ОВА Олег Кипер. Кроме того, под ударом находился объект критической инфраструктуры. Погибших и пострадавших нет.

В Баштанском районе Николаевской области в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелось складское помещение, сообщил руководитель ОВА Виталий Ким. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

В Сумской области перебои с электроснабжением

Помимо этого, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. "В результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и возобновлением электроснабжения", - написал начальник ОВА Олег Григоров.

В Тростянецкой общине российский дрон попал по автозаправочной станции, пострадала ее работница. На трассе в Сумском районе близ Садовской общины дрон атаковал почтовый автомобиль, ранен водитель.

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Войска РФ атаковали Украину 272 дронами: есть погибшие

Источник
dw.com logodw
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