Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани: один человек погиб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников на НПЗ в Славянске-на-Кубани. По его данным, в результате возник пожар, погиб один человек, еще один пострадал от падения обломков БПЛА.

Нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ стал очередной целью для украинских БПЛА. Об этом говорят данные OSINT-анализа, на который ссылаются несколько Telegram-каналов, в том числе Astra и Ateo Breaking. "В городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба", - написал в Telegram утром в воскресенье, 28 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает dw.com

По его данным, в результате атаки погиб один человек, из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. "Обломки БПЛА упали и в х. Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому оказали необходимую помощь на месте", - говорится также в посте главы региона.

Славянский НПЗ - крупный экспортер нефтепродуктов

ООО "Славянск-ЭКО" (Славянский НПЗ) - один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, напоминает Astra. - "Предприятие занимается переработкой нефти и производством газового бензина (газолина), ДТФ (дизельной технологической фракции), мазута, СМТ (судового маловязкого топлива), вакуумного газойля и других нефтепродуктов. Мощность завода - порядка 4-5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе. Завод входит в число крупных экспортеров нефтепродуктов через порты Черного моря".

Славянский НПЗ уже не раз становился объектом атак ВСУ.

Операция СБУ "по принуждению Россию к миру"

В последнее время Украина активно атакует военные и энергетические объекты на территории аннексированного Крыма и в регионах России, в том числе удаленных от украинской границы. 25 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что одобрил проведение Службой безопасности Украины (СБУ) 40-дневной "операции по оказанию давления на государство-агрессора с целью побудить его к прекращению войны".

Утром 28 июня Минобороны России отчиталось, что в течение ночи, в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 213 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Московской областями, Краснодарским краем, а также над территорией аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.



