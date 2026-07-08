theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
8 Июля 2026, 15:42
5 918
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинские дроны поразили 9 танкеров "теневого флота" России

В ночь на 8 июля дроны ВСУ ударили по 9 танкерам российского "теневого флота" в Азовском море, заявил командующий СБС Бровди. Украинские БПЛА также поразили 53 цели в Крыму и на юге оккупированных районов Украины.

Украинские дроны поразили 9 танкеров &#34;теневого флота&#34; России.
Украинские дроны поразили 9 танкеров "теневого флота" России.

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили девять судов "теневого флота", который Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, введенных из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Танкеры поражены дронами в Азовском море в ночь на среду, 8 июля, написал в Telegram командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр"), передает dw.com

По его словам, за последние 72 часа украинские БПЛА поразили 21 судно, в том числе 19 танкеров "теневого флота", один сухогруз и один паром в Керчи. 

Дроны ВСУ поразили 53 объекта в Крыму и на юге оккупированных областей Украины

Кроме того, по данным Бровди, в ночь на 8 июля в аннексированном Крыму и в южных районах украинской территории, захваченной РФ, дроны СБС поразили 53 цели, в том числе 6 электроподстанций.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об ударах по авиабазе Джанкой и порту Керчи в Крыму, российским подразделениям беспилотных систем и складам на оккупированной территории Украины, нанесенным на прошлой неделе.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганрогском заливе повреждены два танкера в результате атаки беспилотников. Два человека пострадали, экипаж одного из судов эвакуирован. Танкеры следовали в Ростов-на-Дону и были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло, заявил Слюсарь.

Кризис в Крыму как следствие украинских ударов

В последние дни ВСУ не раз атаковали в Азовском море танкеры, перевозившие топливо в аннексированный Крым, где в течение последних недель из-за последствий украинских ударов разразился бензиновый кризис. 21 июня продажа топлива на крымских АЗС была полностью прекращена - назначенные Москвой "власти" заявили, что бензин будут отпускать только "государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность".

После ударов дронов ВСУ в ночь на 6 июля на полуострове также произошел масштабный блэкаут, без света остались города по всему полуострову. Позже "власти" сообщили, что энергоснабжение большинства жилых домов уже восстановлено.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте