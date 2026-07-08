Украинские дроны поразили 9 танкеров "теневого флота" России.

В ночь на 8 июля дроны ВСУ ударили по 9 танкерам российского "теневого флота" в Азовском море, заявил командующий СБС Бровди. Украинские БПЛА также поразили 53 цели в Крыму и на юге оккупированных районов Украины.

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили девять судов "теневого флота", который Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, введенных из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Танкеры поражены дронами в Азовском море в ночь на среду, 8 июля, написал в Telegram командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр"), передает dw.com

По его словам, за последние 72 часа украинские БПЛА поразили 21 судно, в том числе 19 танкеров "теневого флота", один сухогруз и один паром в Керчи.

Дроны ВСУ поразили 53 объекта в Крыму и на юге оккупированных областей Украины

Кроме того, по данным Бровди, в ночь на 8 июля в аннексированном Крыму и в южных районах украинской территории, захваченной РФ, дроны СБС поразили 53 цели, в том числе 6 электроподстанций.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об ударах по авиабазе Джанкой и порту Керчи в Крыму, российским подразделениям беспилотных систем и складам на оккупированной территории Украины, нанесенным на прошлой неделе.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганрогском заливе повреждены два танкера в результате атаки беспилотников. Два человека пострадали, экипаж одного из судов эвакуирован. Танкеры следовали в Ростов-на-Дону и были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло, заявил Слюсарь.

Кризис в Крыму как следствие украинских ударов

В последние дни ВСУ не раз атаковали в Азовском море танкеры, перевозившие топливо в аннексированный Крым, где в течение последних недель из-за последствий украинских ударов разразился бензиновый кризис. 21 июня продажа топлива на крымских АЗС была полностью прекращена - назначенные Москвой "власти" заявили, что бензин будут отпускать только "государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность".

После ударов дронов ВСУ в ночь на 6 июля на полуострове также произошел масштабный блэкаут, без света остались города по всему полуострову. Позже "власти" сообщили, что энергоснабжение большинства жилых домов уже восстановлено.