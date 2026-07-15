В Одессе погибли три человека в результате атаки РФ.

В результате атаки на Одессу, которая была накануне вечером, есть погибшие, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"По состоянию на данный момент известно о трех погибших", — написал он утром в телеграме. По его данным, еще три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, пишет bbc.com

Лысак не уточняет, что было целью очередной атаки на Одессу, которые участились летом.

Минобороны России утром заявило, что ночью ракетный удар был нанесен о портам Одессы и Черноморска. Последний раз об атаке на эти порты российские военные сообщали накануне днем. Они утверждают, что порты используются «в интересах доставки грузов для ВСУ».

Согласно утверждению, повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и «цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов».