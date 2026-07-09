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meduza.io logomeduza
9 Июля 2026, 11:32
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Военный, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после 11 суток ареста

Военный Александр Лунин, записавший обращение к Владимиру Путину и грозивший мятежом, вышел на свободу после 11 суток административного ареста.

Военный Лунин, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после 11 суток ареста.
Военный Лунин, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после 11 суток ареста.

Об этом он сообщил в своих соцсетях и подтвердил изданию «Агентство», передает meduza.io

Как стало известно журналистам, Лунин вышел из спецприемника в Воронежской области 8 июля. В ночь на 9 июля в его соцсетях появилось видео, в котором он сообщает, что «слегка схуднул, подзарос, но все ништяк». По его словам, он уже приехал в Москву.

Накануне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, доносчик Виталий Бородин опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото с военным. «Александр Лунин жив, здоров, все у него хорошо. Мы все это время были рядом», — заявил Бородин.

Александр Лунин — военный из Воронежской области, участвовавший в полномасштабной войне России и Украины. Он активно публиковал в соцсетях обращения к Владимиру Путину.

В конце июня в одном из своих видео Лунин потребовал, чтобы президент позвал его в Кремль и в прямом эфире выслушал «всю правду» о происходящем в России, в том числе о проблемах в армии. В случае отказа он пригрозил военным мятежом. Видео собрало миллионы просмотров в инстаграме.

Вскоре стало известно, что в доме Лунина прошел обыск, а его самого отправили под административный арест по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики (20.3 КоАП). Что стало формальным поводом для дела, неизвестно.

В Кремле, комментируя обращение Лунина, заявили, что не видели само видео, но посчитали, что в нем звучат «достаточно странные формулировки».

Источник
meduza.io logomeduza
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