Военный, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после 11 суток ареста

Военный Александр Лунин, записавший обращение к Владимиру Путину и грозивший мятежом, вышел на свободу после 11 суток административного ареста.

Об этом он сообщил в своих соцсетях и подтвердил изданию «Агентство», передает meduza.io

Как стало известно журналистам, Лунин вышел из спецприемника в Воронежской области 8 июля. В ночь на 9 июля в его соцсетях появилось видео, в котором он сообщает, что «слегка схуднул, подзарос, но все ништяк». По его словам, он уже приехал в Москву.

Накануне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, доносчик Виталий Бородин опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото с военным. «Александр Лунин жив, здоров, все у него хорошо. Мы все это время были рядом», — заявил Бородин.

Александр Лунин — военный из Воронежской области, участвовавший в полномасштабной войне России и Украины. Он активно публиковал в соцсетях обращения к Владимиру Путину.

В конце июня в одном из своих видео Лунин потребовал, чтобы президент позвал его в Кремль и в прямом эфире выслушал «всю правду» о происходящем в России, в том числе о проблемах в армии. В случае отказа он пригрозил военным мятежом. Видео собрало миллионы просмотров в инстаграме.

Вскоре стало известно, что в доме Лунина прошел обыск, а его самого отправили под административный арест по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики (20.3 КоАП). Что стало формальным поводом для дела, неизвестно.

В Кремле, комментируя обращение Лунина, заявили, что не видели само видео, но посчитали, что в нем звучат «достаточно странные формулировки».