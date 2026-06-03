Военные Румынии обезвредили морскую мину на пляже между Вама-Веке и 2 Мая.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, передает g4media.ro

Сообщение об опасной находке поступило на номер экстренной службы 112 около 14:45. На место были направлены военные водолазы EOD, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных устройств.

Специалисты прибыли к месту происшествия примерно в 15:45 и совместно с представителями Инспектората по чрезвычайным ситуациям организовали оцепление территории и приняли меры безопасности.

Мина была успешно обезврежена в 17:40.