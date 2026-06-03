3 Июня 2026, 21:16
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Военные Румынии обезвредили морскую мину на пляже между Вама-Веке и 2 Мая
Военно-морские силы Румынии ликвидировали морскую мину типа YaRM (противодесантную), обнаруженную на пляже между населенными пунктами Вама Веке и 2 Мая.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, передает g4media.ro
Сообщение об опасной находке поступило на номер экстренной службы 112 около 14:45. На место были направлены военные водолазы EOD, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных устройств.
Специалисты прибыли к месту происшествия примерно в 15:45 и совместно с представителями Инспектората по чрезвычайным ситуациям организовали оцепление территории и приняли меры безопасности.
Мина была успешно обезврежена в 17:40.
В Министерстве обороны Румынии уточнили, что с начала войны в Украине военно-морские силы страны обезвредили девять из 156 морских мин, обнаруженных в акватории Черного моря.