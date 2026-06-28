Страны Балтии, Польша и Румыния скоординировали позиции перед саммитом НАТО.

Президенты стран Балтии, Польши и Румынии скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Анкаре, они будут призывать там к усилению "восточного фланга" Альянса.

Как сообщает eurointegration.com.ua, об итогах встречи рассказали президенты Польши и Литвы в своих соцсетях.

Неформальная встреча лидеров пяти стран "восточного фланга" НАТО проходила в Юрате на севере Польши, неподалеку от Гданьска. В ней по приглашению Навроцкого приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис, президент Румынии Никушор Дан.

"Саммит был сосредоточен на обсуждении общих позиций перед саммитом НАТО в Анкаре. Во время переговоров определили приоритеты регионального сотрудничества и безопасности в Балтийском и Черноморском регионах, обсудили ключевые вопросы трансатлантических отношений", – отметили в канцелярии Навроцкого.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что темой обсуждений были, в частности, российско-украинская война и нарастающие гибридные угрозы для европейских соседей РФ.

"Нам срочно нужно усиливать восточный фланг НАТО и противовоздушную оборону. Европа должна реагировать реальными возможностями. Также мы высказались за более сильные усилия по безопасности со стороны ЕС, включая "Стража восточного фланга", наряду с инициативами "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит", – отметил Науседа.