За июнь саперы обезвредили 21 снаряд времен Второй мировой войны.

В июне саперы Национальной армии Молдовы провели 14 операций по разминированию в ряде районов страны. Был обнаружен и уничтожен 21 взрывоопасный предмет. Всего с начала года военные ликвидировали 182 боеприпаса.

География июньских выездов охватила Кишинев, а также Унгенский, Штефан-Водский, Каушанский, Леовский, Чимишлийский, Яловенский, Новоаненский и Кагульский районы. Местные власти и силовые структуры вызывали военных на основе заявлений от граждан, передает rupor.md

Один из показательных случаев произошел в селе Христофоровка Унгенского района. Там команда инженерного батальона «Кодру» под руководством майора Иона Головея откопала целых семь минометных мин калибра 82 мм. Опасный арсенал времен Второй мировой войны лежал в огороде одного из местных жителей. Все мины были успешно уничтожены на полигоне.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что эхо прошлых войн до сих пор уносит жизни граждан в мирное время.

54 человека пострадали от взрывов боеприпасов в Молдове с 1992 года.

25 погибших, среди которых 8 детей.

29 раненых, включая 6 детей.

Последний инцидент произошел накануне. В селе Гура Галбеней Чимишлийского района человек погиб на месте, попытавшись самостоятельно провести какие-то манипуляции со случайной взрывоопасной находкой.

Министерство обороны напоминает: даже если боеприпас пролежал в земле более 80 лет, он остается смертельно опасным. При обнаружении любого подозрительного металлического предмета строго запрещено:

прикасаться к нему или переворачивать;

пытаться перенести, закопать или бросить в костер;

разбирать, пилить или ударять по нему.

При обнаружении подобных объектов необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и набрать единый номер экстренных служб 112.