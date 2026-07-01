theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 18:18
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

За июнь саперы обезвредили 21 снаряд времен Второй мировой войны

В июне саперы Национальной армии Молдовы провели 14 операций по разминированию в ряде районов страны. Был обнаружен и уничтожен 21 взрывоопасный предмет. Всего с начала года военные ликвидировали 182 боеприпаса.

За июнь саперы обезвредили 21 снаряд времен Второй мировой войны.
За июнь саперы обезвредили 21 снаряд времен Второй мировой войны.

География июньских выездов охватила Кишинев, а также Унгенский, Штефан-Водский, Каушанский, Леовский, Чимишлийский, Яловенский, Новоаненский и Кагульский районы. Местные власти и силовые структуры вызывали военных на основе заявлений от граждан, передает rupor.md

Один из показательных случаев произошел в селе Христофоровка Унгенского района. Там команда инженерного батальона «Кодру» под руководством майора Иона Головея откопала целых семь минометных мин калибра 82 мм. Опасный арсенал времен Второй мировой войны лежал в огороде одного из местных жителей. Все мины были успешно уничтожены на полигоне.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что эхо прошлых войн до сих пор уносит жизни граждан в мирное время.

  • 54 человека пострадали от взрывов боеприпасов в Молдове с 1992 года.

  • 25 погибших, среди которых 8 детей.

  • 29 раненых, включая 6 детей.

Последний инцидент произошел накануне. В селе Гура Галбеней Чимишлийского района человек погиб на месте, попытавшись самостоятельно провести какие-то манипуляции со случайной взрывоопасной находкой.

Министерство обороны напоминает: даже если боеприпас пролежал в земле более 80 лет, он остается смертельно опасным. При обнаружении любого подозрительного металлического предмета строго запрещено:

  • прикасаться к нему или переворачивать;

  • пытаться перенести, закопать или бросить в костер;

  • разбирать, пилить или ударять по нему.

При обнаружении подобных объектов необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и набрать единый номер экстренных служб 112.

За июнь саперы обезвредили 21 снаряд времен Второй мировой войны

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте