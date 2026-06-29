В Румынии электроэнергия стала самой дорогой в Европе.

В понедельник, 29 июня, в Румынии будет зафиксирована самая высокая цена на электроэнергию в Европе на спотовом рынке. Причиной стали аномальная жара и дефицит внутреннего производства электроэнергии.

Средняя стоимость электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (PZU) составит 224 евро за МВт·ч, что является самым высоким показателем среди европейских стран, сообщает Digi24.

По данным оператора рынка, второе место занимает Венгрия, где средняя цена всего на 1 евро ниже. В то же время в Болгарии электроэнергия стоит 90 евро за МВт·ч, а в Греции — 87 евро за МВт·ч, то есть почти в 2,5 раза дешевле, чем в Румынии.

Пиковые цены ожидаются в вечерние часы, когда солнечные электростанции прекращают выработку энергии. В период с 19:00 до 19:15 стоимость достигнет 811 евро за МВт·ч, а еще в девяти вечерних интервалах превысит 760 евро за МВт·ч.

В часы максимальной нагрузки Румыния будет импортировать электроэнергию из Болгарии на полной мощности — 1600 МВт, а также 95 МВт из Венгрии через европейскую систему объединения энергетических рынков.

На протяжении дня румынская энергосистема будет получать электроэнергию из Болгарии, а в отдельные часы — экспортировать ее в Венгрию.

Эксперты объясняют резкий рост цен сочетанием экстремальной жары и снижения объемов производства. Высокие температуры уменьшают эффективность солнечных панелей, могут ограничивать работу атомных электростанций из-за нагрева охлаждающей воды и одновременно резко увеличивают потребление электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.