Водителя Tesla обвинили в убийстве после ДТП на автопилоте.

Власти штата Техас предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 44-летнему Майклу Дэвиду Батлеру после смертельного ДТП с участием электромобиля Tesla.

В результате аварии погибла 76-летняя жительница города Кэти Марта Авила, передает reuters.com

По данным следствия, 19 июня Батлер, выполнявший доставку для DoorDash, врезался на Tesla Model 3 в жилой дом. Водитель заявил полиции, что автомобиль двигался в режиме Full Self-Driving (FSD), а медикам сообщил, что машина находилась на «автопилоте». Позже он рассказал, что во время поездки переключал музыку на сенсорном экране и потерял сознание.

Согласно материалам дела, перед столкновением автомобиль разогнался до 73 миль в час (около 117 километров в час), что более чем вдвое превышало разрешенную скорость. Следователи также установили, что за минуту до аварии водитель не пользовался тормозами. Анализы не выявили в его организме алкоголя или наркотиков.

В Tesla не согласились с версией водителя. Глава компании Илон Маск заявил, что в режиме Full Self-Driving автомобиль движется медленно по жилым улицам, а вице-президент компании по программному обеспечению сообщил, что водитель самостоятельно отключил действие системы, полностью нажав педаль акселератора.

Суд назначил Батлеру залог в размере $150 тыс., обязал его носить электронный браслет и запретил управлять автомобилем.

Семья погибшей подала иск к Tesla, обвинив компанию в грубой халатности и недостаточном информировании пользователей о возможных недостатках систем автономного вождения.

Аварию расследует Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA). С 2016 года ведомство открыло почти 50 специальных расследований ДТП с участием автомобилей Tesla, предположительно связанных с работой систем помощи водителю. В этих авариях погибли около двух десятков человек.