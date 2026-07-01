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delo.ua logodelo
1 Июля 2026, 23:54
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Продажи Tesla в Европе выросли перед квартальным отчетом

Американская компания Tesla демонстрирует стабильное возобновление продаж на европейском рынке.

Продажи Tesla в Европе выросли перед квартальным отчетом.
Продажи Tesla в Европе выросли перед квартальным отчетом.

Количество новых регистраций электромобилей этого бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя в преддверии публикации официального квартального отчета, передает delo.ua

По данным профильных европейских организаций, количество регистраций Tesla, являющихся прямым показателем уровня продаж, в июне подскочило на 39% в Дании, на 56% в Швеции и на 5,6% в Испании. Во Франции количество зарегистрированных новых электрокаров бренда увеличилось более чем вдвое.

Этот скачок активности произошел после сложного периода для Tesla в Европе, когда компания теряла долю рынка из-за конкуренции со стороны китайских брендов, ограниченную модельную линейку и бойкот части потребителей из-за политических заявлений гендиректора Илона Маска.

Текущие изменения на европейском рынке обусловлены следующими факторами:

  • Драйверы роста: Франция стала главным опорным пунктом компании благодаря государственной программе субсидирования электромобилей и ускоренному переводу корпоративных автопарков на экологический транспорт. Кроме того, бренд постепенно восстанавливается после прошлогодних репутационных скандалов.
  • Спад в Норвегии: исключением из общего тренда стала Норвегия, где количество новых регистраций Tesla упало на 43% по сравнению с прошлым годом. Аналитики объясняют это тем, что ранее страна предлагала очень обильные льготы, которыми покупатели воспользовались заранее — до запланированного на 2026 год сокращения налоговых преференций. Это спровоцировало временное охлаждение рынка.
  • Ожидания аналитиков: июньские данные закладывают основу для квартального отчета Tesla. Специалисты прогнозируют общий рост поставок компании во втором квартале на 5%, причем основная часть этого прироста ожидается именно за счет европейских стран, где высокие цены на традиционное топливо стимулируют водителей переходить на электрокары.
Источник
delo.ua logodelo
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