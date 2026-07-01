Продажи Tesla в Европе выросли перед квартальным отчетом.

Американская компания Tesla демонстрирует стабильное возобновление продаж на европейском рынке.

Количество новых регистраций электромобилей этого бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя в преддверии публикации официального квартального отчета, передает delo.ua

По данным профильных европейских организаций, количество регистраций Tesla, являющихся прямым показателем уровня продаж, в июне подскочило на 39% в Дании, на 56% в Швеции и на 5,6% в Испании. Во Франции количество зарегистрированных новых электрокаров бренда увеличилось более чем вдвое.

Этот скачок активности произошел после сложного периода для Tesla в Европе, когда компания теряла долю рынка из-за конкуренции со стороны китайских брендов, ограниченную модельную линейку и бойкот части потребителей из-за политических заявлений гендиректора Илона Маска.

Текущие изменения на европейском рынке обусловлены следующими факторами: