Мунтяну обвинил Анну Гроза в продвижении личных интересов

Конфликт возник из-за обсуждения законопроекта. На предыдущем заседании она сказала, что выражает позицию более 200 компаний, но позже изменила свою точку зрения. Премьер считает, что за этим могут стоять интересы отдельных фирм, передает tv8.md

Разногласия между Мунтяну и Гроза начались ещё на прошлой неделе. Тогда Анна Гроза заявила, что получила письмо от нескольких компаний, которые не согласны с законопроектом Министерства энергетики.

"Выражаю обеспокоенность предложениями, включёнными Министерством энергетики в это заключение. Речь идёт о том, что законодательная инициатива касается рынка нефтепродуктов, однако по инициативе министерства в неё были внесены поправки к закону об электроэнергетике. Мы обсудили этот вопрос с представителями энергетического сектора, и частные компании подтвердили, что министерство не приглашало их к обсуждению этих изменений", - заявила сегодня на заседание председатель конфедерации патронатов.

В ответ премьер-министр сказал, что это неправда:

"Это не соответствует действительности. Когда проходили консультации, я это знаю точно, поскольку лично участвовал в этой ситуации. Речь идёт о затягивании процесса. Передайте тем экономическим агентам, которые пытаются продвигать подобные заявления – это очень серьёзно.

– Я не выступаю от имени одной компании, речь идёт о патронатной ассоциации, которая представляет интересы более 200 компаний.

– Хорошо", – ответил премьер-министр Молдовы Мунтяну.

Хотя в повестке министров на 3 июня не было ни одного проекта, связанного со спором на прошлой недели, премьер решил завершить заседание публичным выговором, и обвинениями в лоббировании интересов некоторых компаний.

"Я не допускаю на этом заседании безответственности, некомпетентности, лжи и продвижения чьих-либо узких интересов со стороны тех, кто отвечает за деятельность правительства. Либо вы пересматриваете свою позицию, либо регистрируетесь как лоббистская организация и тогда получаете другой статус. Иначе вам нечего делать на этом заседании", – пояснил Александру Мунтяну.