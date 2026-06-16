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16 Июня 2026, 20:45
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Обвинение закончило допрос Нетаньяху спустя 1,5 года с начала слушаний

Обвинение закончило допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спустя 1,5 года с начала слушаний.

Обвинение закончило допрос Нетаньяху спустя 1,5 года с начала слушаний.
Обвинение закончило допрос Нетаньяху спустя 1,5 года с начала слушаний.

«Перекрестный допрос Нетаньяху на процессе завершился. В последние дни обвинение рассматривало "дело 2000", по которому также обвинялся бизнесмен Нони Мозес. В ходе слушаний премьер-министр обрушился с критикой на издателя газеты «Йедиот Ахаронот», назвав его «политическим соперником» и использовав известную фразу: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», передает ynet.co.il

Заседание по уголовным делам против господина Нетаньяху, запланированное на 16 июня, пройдет в сокращенном формате из соображений безопасности.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении политика расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Биньямину Нетаньяху на подконтрольном компании новостном ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против господина Нетаньяху по делам «2000» и «1000». Дело «1000» касается подозрений в получении политиком дорогостоящих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Йедиот Ахаронот» о благосклонном освещении деятельности главы правительства. Господин Нетаньяху же ранее утверждал, что цель этих обвинений — смещение его с поста главы правительства.

В декабре 2025 года Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил помочь в получении помилования от израильского президента Ицхака Герцога. Однако господин Трамп обещать этого не стал.

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