Во Франции зафиксирован четвёртый случай гибели ребёнка от перегрева в машине.

Младенец скончался в больнице после того, как его обнаружили в перегретой машине во время сильной жары, накрывшей Марсель, сообщило в пятницу медучреждение.

Это уже четвёртый подобный смертельный случай на этой неделе во Франции: один произошёл в департаменте Валь-д’Уаз в четверг и два — в Карпантра в понедельник, передает euronews.com

Служба гражданской защиты сообщила, что во вторник экстренно доставила 18‑месячного ребёнка в педиатрическое отделение, после того как обнаружила его в состоянии гипертермии в автомобиле на парковке университетского кампуса больницы «Ла Тимон», принадлежащего Университету Экс-Марсель.

Ребёнка доставили в отделение неотложной помощи больницы «Ла Тимон» в состоянии, представляющем угрозу для жизни. В итоге он скончался в больнице. Пока неизвестно, в какой именно момент наступила смерть ребёнка; о его кончине было объявлено в пятницу, 26 июня.

Во вторник температура воздуха в Марселе поднималась до 33 °C, при этом департамент Буш-дю-Рон был переведён на оранжевый уровень метеотревоги из-за жары.

«С глубокой скорбью мы узнали о трагическом происшествии, случившемся на кампусе Ла Тимон. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье и близким жертвы. Мы также хотим поддержать всех, кто стал свидетелем или был затронут этим трагическим событием», — заявил Эрик Бертон, президент Университета Экс-Марсель, в коммюнике, распространённом для AFP. В университете создана служба психологической поддержки и помощи для персонала и свидетелей.

Прокуратура открыла расследование, чтобы установить обстоятельства смерти ребёнка. Ведение дела поручено подразделению по борьбе с территориальной преступностью. По данным СМИ, родитель ребёнка мог забыть его в машине, приехав на работу на кампус.

К сожалению, это не первый подобный случай гибели детей от жары в запертых автомобилях.

Трёхлетний ребёнок погиб после того, как оказался запертым в машине в коммуне Сен-Гратьен в департаменте Валь-д’Уаз (парижский регион) во время экстремальной жары, сообщил в четверг прокурор Понтуаза. Мальчик незаметно залез в семейный автомобиль, пока отец думал, что он спит; затем он не смог выбраться из-за включённой детской блокировки дверей.

В понедельник тела двух детей в возрасте двух и четырёх лет были обнаружены в семейной машине на парковке жилого комплекса в Карпантра, на юге Франции.

По предварительной версии, дети вошли в машину, когда их мать на минуту отвлеклась, и затем оказались заперты внутри.