Mitsubishi анонсировала возвращение Pajero.

Его дебют состоится осенью 2026 года, на ряде рынков модель будет продаваться под названием Montero, сообщает kommersant.ru

Заявлено, что новый Pajero будет построен на рамной конструкции пикапа L200/Triton. Представители марки отметили, что новинка будет иметь переработанную конструкцию подвески и новый интерьер, и пообещали модели выдающиеся внедорожные возможности и ездовой комфорт.

Внедорожник показали на тизерном изображении, на котором можно рассмотреть головную Т-образную оптику. Предполагается, что в моторную гамму войдут 3,8-литровый атмосферный V6 мощностью около 320 л.с. и гибридная система на базе 2,4-литрового двигателя с двумя электромоторами.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году. В четырех поколениях он разошелся тиражом в 3,25 млн экземпляров в более чем 170 странах, модель одержала в общей сложности 12 побед на ралли «Дакар».