Во Франции из-за жары приостановила работу АЭС «Гольфеш».

Этой ночью атомная электростанция (АЭС) «Гольфеш» во Франции приостановила работу. Причиной стала аномальная жара.

У этой АЭС есть два реактора мощностью 1,3 ГВт. Первый реактор с марта остановлен на профилактику. Работу второго прекратили 22 июня в 23:45 по местному времени. Это произошло из-за ожидаемого повышения температуры воды в реке Гаронна, откуда поступает вода для охлаждения реакторов. Ожидается, что сегодня вода прогреется более чем до 28 °С, пишет sudouest.fr

Сейчас АЭС фактически остановлена, отмечает издание. Компания-оператор станции EDF из-за жары во Франции вынуждена рассмотреть вопрос о сокращении производства на других электростанциях в регионе Овернь-Рон-Альп. Повышение температуры воды в реках может вынудить EDF сократить или даже полностью прекратить выработку электроэнергии, чтобы избежать дальнейшего нагрева водоемов, уточняет Sud Ouest.

Bloomberg писало, что EDF обсуждает установку дополнительных охладительных башен на некоторые ядерные реакторы из-за потепления климата. Первой такой площадкой могла стать атомная электростанция «Гольфеш» на юге Франции. В компании считают, что если проигнорировать проблему климатических изменений, то к 2050 году ежегодные потери в объемах генерации электроэнергии на французских АЭС достигнут 1,5%.