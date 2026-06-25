Эйфелева башня закрывается из-за жары.

Туристы разочарованы: из-за экстремальной жары такие популярные достопримечательности, как Эйфелева башня и Лувр, закрылись раньше обычного.

Франция и значительная часть Европы переживают смертельно опасную жару: экстремальные температуры нарушают привычный ход жизни, приводят к закрытию школ и отмене поездов, пишет euronews.com

Меры предосторожности вводят и одни из самых посещаемых туристических объектов мира. В Париже Эйфелева башня закрылась раньше обычного из-за жары, чем сильно расстроила часть туристов.

Американская туристка Тамара Дансер рассказала, что купила билеты за два месяца, но её посещение отменили в последнюю минуту.

Другие путешественники заявили, что жара не помешает им наслаждаться французской столицей.

«Мы не позволим жаре испортить нам поездку. Нам ещё нужно всё здесь осмотреть», — говорят туристки из Калифорнии Карлин и Кэрол.