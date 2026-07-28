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28 Июля 2026, 11:38
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Во Франции за месяц ограблены три музея

Во Франции в июле ограбили три музея в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн. Преступники похитили драгоценности, в том числе кельтское ожерелье весом 480 г.

Во Франции за месяц ограблены три музея.
Во Франции за месяц ограблены три музея.

Первое преступление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн. Ночью оттуда украли около 40 золотых монет 50 года до н. э. стоимостью более €120 тыс., пишет leparisien.fr

5 июля неизвестные проникли в музей ювелирного дела и стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер в департаменте Нижний Рейн и похитили 27 экспонатов на сумму более €4,5 млн.

Третье ограбление совершено 24 июля в музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д’Ор. Двое неизвестных разбили витрину и украли уникальную золотую шейную гривну V века до н. э. из кельтского захоронения «Дама из Викса».

Как сообщила министр культуры Катрин Пегар, полиция уже задержала одного из подозреваемых в последнем эпизоде.

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