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Point.md logoPoint
29 Июня 2026, 09:14
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Виллу Андреа Бочелли в Италии ограбили на €500 тысяч

Воры обокрали виллу семьи итальянского оперного тенора Андреа Бочелли на тосканском курорте Форте-деи-Марми на сумму около €500 тысяч.

Виллу Андреа Бочелли в Италии ограбили на €500 тысяч.
Виллу Андреа Бочелли в Италии ограбили на €500 тысяч.

Ограбление произошло в ночь с пятницы на субботу приблизительно с 21:00 до полуночи. Преступники проникли на виллу певца в районе Виттория-Апуана, когда там никого не было: американская семья, снявшая дом Бочелли на время отпуска, ушла развлекаться, пишет iltirreno.it

По словам карабинеров, вилла не была должным образом заперта, а охранная сигнализация оставалась выключенной. Воры беспрепятственно вошли, забрали все ценное и скрылись, не оставив улик. Полиция ищет преступников на записях уличных камер видеонаблюдения.

Похищены сумки, наличные деньги, ювелирные украшения и дорогостоящие часы. Стоимость похищенного уточняется. Предварительная оценка ущерба — примерно €500 тысяч.

Семья Бочелли владеет в Версилии несколькими виллами, часть которых сдает в аренду состоятельным туристам. Il Tirreno отмечает, что Форте-деи-Марми часто становится объектом интереса злоумышленников из-за отдыхающих и живущих тут богатых людей. Мэр города подчеркнул, что власти сделали все возможное для обеспечения безопасности — установили 140 видеокамер на 9 км улиц и выделили деньги на покупку еще 26, а также организовали круглосуточное патрулирование полицейскими и частной охраной на автомобилях.

Андреа Бочелли — всемирно известный итальянский тенор, уроженец Тосканы, в детстве полностью потерял зрение. Он стал одним из самых коммерчески успешных исполнителей классики в истории, выпустив более 15 студийных альбомов и продав свыше 90 млн записей по всему миру.

Источник
Point.md logoPoint
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