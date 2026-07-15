Дом Ламина Ямаля попытались ограбить во время полуфинала ЧМ-2026.

Во время полуфинального матча чемпионата мира между Испанией и Францией двое злоумышленников попытались ограбить дом Ламина Ямаля под Барселоной. Попытку проникновения сорвала частная охрана футболиста.

Пока Ламин Ямаль вел сборную Испании к победе над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу, двое злоумышленников попытались ограбить дом лидера сборной Испании в Эсплугесе-де-Льобрегат близ Барселоны. Попытку ограбления удалось предотвратить благодаря оперативным действиям частной службы безопасности футболиста, пишет euronews.com

Охранники с помощью камер видеонаблюдения обнаружили двух человек в капюшонах, перелезших через стену, и немедленно уведомили полицию. Заметив слежку, оба неизвестных скрылись с места до прибытия стражей правопорядка. Сейчас каталонская полиция анализирует кадры с системы видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личности подозреваемых.

Инцидент произошел на фоне серии недавних краж в том же жилом комплексе и активности организованных банд, действующих в разных странах Европы и делающих особым объектом внимания дома футболистов.