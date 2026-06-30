Во Франции правительству грозит вотум недоверия из-за реакции на экстремальную жару.

Председатель депутатской группы экологов Сириэль Шателен объявила о скором включении в повестку дня Национальной ассамблеи резолюции о недоверии правительству за его действия во время аномальной жары.

По её словам, резолюция призвана осудить «неготовность правительства как к жаре, которую мы уже пережили, так и, прежде всего, к жаре, которая ещё впереди». Сириэль Шателен добавила, что «это будет резолюция о недоверии, которую поддержит вся левая оппозиция», передает euronews.com

До этого, в ходе напряжённой перепалки с премьером Себастьеном Лекорню на часе вопросов к правительству, председатель депутатской группы экологов раскритиковала «бездействие правительства» перед лицом изменения климата.

«Будет создана комиссия по расследованию, и будет вынесен вотум недоверия, - заявила она, обращаясь к Себастьену Лекорню. - Вы занимаете не своё место, проводимая вами политика - политика неравенства, политика, которая усугубляет глобальное потепление».

В ответ глава правительства решительно отверг обвинения в «бездействии» и поставил под сомнение данные о человеческих жертвах жары, озвученные экологами. Те оценили человеческие потери в 10 000 человек.

«Откуда вы взяли эту цифру в 10 000 погибших, с которой вы и ваши единомышленники […] уже более трёх дней выходите на телеэкраны, озвучивая человеческие потери, которые не соответствуют действительности? Это скандально, это недостойно!», - возмутился Себастьен Лекорню.

В пресс‑релизе, опубликованном в субботу, государственное ведомство Santé publique France сообщило об «увеличении ежедневного числа умерших» с вторника 23 июня на основе «первых данных о смертности», одновременно призвав интерпретировать эти данные «с осторожностью».

Во время обмена репликами с Сириэль Шателен премьер-министр предположил, что запрошенная депутатами-экологами комиссия по расследованию, касающаяся «политики адаптации» правительства к изменению климата, обернётся против них «бумерангом».

Себастьен Лекорню заявил, что уверен в результате. Он полагает, что расследование снимет с правительства обвинения в бездействии и продемонстрирует очевидную необходимость ускорить предпринимаемые меры.