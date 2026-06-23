Во Франции сообщили о смерти 18 человек на фоне экстремальной жары.

Во Франции по меньшей мере 18 человек погибли на фоне волны экстремальной, охватившей Европу и побившей температурные рекорды в нескольких городах в понедельник.

Температура в Бордо, что в западном винодельческом регионе Франции, поднялась до 41,9 °C, побив рекорд, установленный в августе прошлого года. В Пуатье, что в центральной Франции, она достигла 41,2 °C, превзойдя предыдущий максимум, зафиксированный в 1947 году, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Спасатели не смогли реанимировать двух детей в возрасте 2 и 4 года, которых мать нашла без сознания в семейном автомобиле возле их дома в городе Карпантрас на юго-востоке Франции.

Три пожилых человека в возрасте от 80 до 95 лет умерли в течение выходных в регионе Бордо от проблем со здоровьем, вызванных жаркой погодой, – сообщила представительница местных властей Софи Брокас.

Кроме того, с воскресенья на понедельник сообщили о 13 случаях утопления. В прошлом году во время волн жары во Франции количество смертей от утопления выросло на 172%.

Сообщалось также, что ночь с понедельника на вторник на территории Франции оказалась самой теплой за последние 79 лет, с тех пор как ведутся систематические наблюдения.

Из-за волны жары сотни учебных заведений временно закрылись или изменили график работы, также корректируют работу железной дороги в самые жаркие часы – из-за влияния температур на инфраструктуру.