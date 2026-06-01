1 Июня 2026, 18:27
Во Франции задержали гражданина Молдовы по подозрению в краже топлива

Во Франции задержаны двое водителей грузовиков — гражданин Молдовы и гражданин Румынии в возрасте 51 и 57 лет.

Мужчин подозревают в краже дизельного топлива из бака другого грузовика с использованием специального дистанционно управляемого оборудования, передает libertatea.ro

Инцидент произошёл в ночь на 28 мая на автомагистрали A36 в департаменте Ду. По данным французских правоохранителей, злоумышленники смогли откачать около 150 литров дизельного топлива менее чем за четыре минуты, пока водитель грузовика спал в кабине.

Во время проверки жандармы обнаружили в подозреваемом транспортном средстве канистры, недавно использовавшиеся шланги и следы топлива на шасси. Кроме того, на задней оси грузовика были установлены насос и система шлангов, соединённые с топливным баком.

По словам командующей жандармерией департамента Ду, полковника Элоди Монте, использованное оборудование представляло собой «особенно сложное устройство, которое активируется дистанционно».

О возможной краже сообщил французский водитель грузовика, который заметил подозрительно припаркованную фуру с включённой аварийной сигнализацией рядом с другим грузовиком на стоянке для отдыха. После его обращения правоохранители организовали поиск транспортного средства и вскоре обнаружили его на пункте взимания платы за проезд в районе Сен-Морис-Коломбье недалеко от Монбельяра.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей и ожидают суда по обвинению в краже топлива.

Источник
libertatea.ro
