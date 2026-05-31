Экстремальная жара душит Европу: в ряде стран до 40 °C.

AEMET ожидает высокую, но стабильную жару в Испании, тогда как Португалия, Италия и Греция сталкиваются с аномальной жарой и медпредупреждениями, передает euronews.com

Конец мая и начало июня в Испании проходят под знаком преимущественно стабильной погоды. Сводные данные госметеослужбы AEMET на это воскресенье и первые дни следующей недели указывают на преобладание ясного неба.

Осадки почти полностью ограничатся восточными районами Пиренеев и Иберийской горной системы, где дневное развитие облачности приведет к кратковременным ливням и грозам во второй половине дня, местами сильным.

С точки зрения температурного фона показатели остаются высокими, но в пределах ожидаемых для этого времени года значений на севере и в центре Пиренейского полуострова – от 30 до 34 °C.

В то же время в пониженных районах северо-востока и во внутренних областях южной половины страны жара будет ощущаться сильнее всего: повсеместно ожидается свыше 36 °C, а в долине Гвадалквивира температура превысит отметку 40 °C.

Минимальные температуры немного понизятся в северо-западной части страны, ослабив тропические ночи, которые фиксировались в предыдущие дни. По данным AEMET, в июне, июле и августе температуры с высокой долей вероятности будут выше климатической нормы.

Волна жары и критические показатели в Португалии, Италии и Греции

В остальной части Средиземноморской дуги и на западе Пиренейского полуострова потепление носит гораздо более резкий характер, формируя эпизод экстремальной жары, нетипичной для начала летнего сезона.

В Португалии зафиксированы рекордные значения выше 40 °C во внутренних и южных районах, таких как Алентежу, что вынудило Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) повысить уровни риска и ужесточить ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе в полуденные часы.

Дальше на восток над Италией установились области высокого давления, а приток воздуха из Сахары заблокировал привычную циркуляцию атмосферы. Министерство здравоохранения страны в прошлый четверг объявило красный уровень тревоги для Рима и еще четырех столиц провинций из-за сохраняющихся в густонаселенных городских районах температур, приближающихся к 38 °C.

Во Франции во время прошлой стадии турнира «Ролан Гаррос» в Париже температура достигала максимальных значений, что делало проведение матчей чрезвычайно тяжелым и для спортсменов, и для болельщиков.

Такая жара заставила многих парижан открыть для себя Сену как природный бассейн, несмотря на осознание санитарных проблем, которые это может повлечь.

Похожая ситуация складывается в Греции: сочетание сухих ветров и температур, удерживающихся выше 39 °C на центральных равнинах, вызывает тревогу не только из-за угрозы для здоровья населения, но и из-за нарастающего водного стресса в энергетической инфраструктуре страны.

Фактор «купола жары» и риск лесных пожаров

Устойчивость аномально высоких температур в начале европейского лета напрямую связана с формированием так называемого «купола жары».

Этот метеорологический феномен удерживает теплый воздух под зоной устойчивого высокого давления, не пропуская атлантические фронты, которые могли бы охладить поверхность суши, и усиливает воздействие солнечной радиации на европейский континент.

В результате уровень риска лесных пожаров по всему Средиземноморью резко возрастает. Дополнительную угрозу представляют так называемые сухие грозы, способные вызывать возгорания.

Быстрая потеря влаги почвой в сочетании с обилием мелкой сухой растительности, выросшей в конце весны, поднимает индексы воспламеняемости до очень высоких или экстремальных значений, удерживая службы пожаротушения и экстренного реагирования от Пиренейского полуострова до Балкан в состоянии повышенной готовности.