28 Мая 2026, 18:09
Франция станет первой страной в Европе, возмещающей стоимость препаратов для похудения
Во Франции с середины июня будет осуществляться компенсация за покупку препаратов для лечения ожирения в рамках программы национального медицинского страхования.
Как заявила министр здравоохранения Франции Стефани Рист, мера обойдется национальной системе медицинского страхования приблизительно в €100 млн в год, передает lemonde.fr
«Франция станет первой страной в Европейском союзе, которая предложит нуждающимся пациентам возмещение расходов в рамках стандартных медицинских процедур на постоянной основе»,— отметила она.
Речь идет о популярных препаратах Wegovy и Mounjaro, которые граждане смогут принимать за государственный счет при соблюдении определенных условий. Опция будет доступна пациентам с выраженным ожирением без сопутствующих заболеваний или с тяжелым ожирением с сопутствующими заболеваниями.