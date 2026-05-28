Франция станет первой страной в Европе, возмещающей стоимость препаратов для похудения.

Как заявила министр здравоохранения Франции Стефани Рист, мера обойдется национальной системе медицинского страхования приблизительно в €100 млн в год, передает lemonde.fr

«Франция станет первой страной в Европейском союзе, которая предложит нуждающимся пациентам возмещение расходов в рамках стандартных медицинских процедур на постоянной основе»,— отметила она.

Речь идет о популярных препаратах Wegovy и Mounjaro, которые граждане смогут принимать за государственный счет при соблюдении определенных условий. Опция будет доступна пациентам с выраженным ожирением без сопутствующих заболеваний или с тяжелым ожирением с сопутствующими заболеваниями.