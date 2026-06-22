theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 14:00
3 416
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Во Франции призывают к "климатическим отпускам" на фоне экстремальной жары

Французские "Зеленые" призывают ввести специальный "климатический" отпуск продолжительностью до 5 дней в связи с экстремальной жарой.

Во Франции призывают к &#34;климатическим отпускам&#34; на фоне экстремальной жары.
Во Франции призывают к "климатическим отпускам" на фоне экстремальной жары.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

21 июня "Зеленые" запустили петицию, в которой призывают ввести специальный "климатический" отпуск продолжительностью до 5 дней для защиты здоровья людей.

В предложении речь идет не только об аномальной жаре, но и других экстремальных погодных явлениях.

"Мы предлагаем создать климатический отпуск продолжительностью до 5 дней, чтобы позволить каждому легче пережить жару, наводнения, пожары или закрытие школ в связи с событиями климатического характера без потери дохода. Никто не должен рисковать своим здоровьем или здоровьем близких для того, чтобы выйти на работу", – отмечают инициаторы.

Они привели в пример модель соседней Испании, где с 2024 года существует 4-дневный оплачиваемый отпуск, чтобы людям не приходилось передвигаться при экстремальных погодных условиях и рисковать своим здоровьем.

Во Франции уже несколько дней держится крайне жаркая погода на всей территории страны, а на днях ожидается усиление жары местами до 45 °C.

Из-за жары закроют 845 учебных заведенийеще 1 800 изменят расписание занятий; также ввели ограничения на употребление алкоголя.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте