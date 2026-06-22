Во Франции призывают к "климатическим отпускам" на фоне экстремальной жары.

Французские "Зеленые" призывают ввести специальный "климатический" отпуск продолжительностью до 5 дней в связи с экстремальной жарой.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

21 июня "Зеленые" запустили петицию, в которой призывают ввести специальный "климатический" отпуск продолжительностью до 5 дней для защиты здоровья людей.

В предложении речь идет не только об аномальной жаре, но и других экстремальных погодных явлениях.

"Мы предлагаем создать климатический отпуск продолжительностью до 5 дней, чтобы позволить каждому легче пережить жару, наводнения, пожары или закрытие школ в связи с событиями климатического характера без потери дохода. Никто не должен рисковать своим здоровьем или здоровьем близких для того, чтобы выйти на работу", – отмечают инициаторы.

Они привели в пример модель соседней Испании, где с 2024 года существует 4-дневный оплачиваемый отпуск, чтобы людям не приходилось передвигаться при экстремальных погодных условиях и рисковать своим здоровьем.

Во Франции уже несколько дней держится крайне жаркая погода на всей территории страны, а на днях ожидается усиление жары местами до 45 °C.

Из-за жары закроют 845 учебных заведений, еще 1 800 изменят расписание занятий; также ввели ограничения на употребление алкоголя.