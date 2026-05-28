Point.md
28 Мая 2026, 12:26
4 325
ООН: Температура воздуха на Земле в ближайшие годы установит новые рекорды

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) выпустила доклад, в котором говорится, что в ближайшие пять лет средние температуры воздуха в мире останутся на рекордном уровне, а в некоторых регионах установят новые рекорды.

Согласно прогнозам, среднегодовая температура в 2026−2030 годах будет на 1,3−1,9 °C выше среднего значения за период 1850−1900 годов. Исследователи отмечают, что с вероятностью 86% как минимум один год в период между 2026 и 2030 годами превзойдет 2024 год и станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.

С вероятностью 91% ожидается, что в течение как минимум одного года в период с 2026 по 2030 год средняя температура временно превысит на 1,5 °C средние показатели за период 1850–1900 годов. Этот уровень уже был временно превышен в 2024 году, когда средняя температура оказалась примерно на 1,55 °C выше доиндустриального уровня.

В докладе отмечается, что прогнозируемая на пять лет средняя температура воды в центральной тропической части Тихого океана (регион Ниньо 3.4) указывает на тенденцию к развитию условий климатического феномена Эль-Ниньо, особенно в 2027 и 2028 годах.

Ведущий автор доклада Леон Хермансон отметил, что «в конце 2026 года мы снова ожидаем эффекта Эль-Ниньо. Это повышает вероятность того, что следующий, 2027 год, поставит новый рекорд по температуре».

Источник
