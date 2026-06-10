В ЕС предупредили о новых температурных нормах после майских рекордов жары.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

По данным Copernicus, прошлый месяц стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений в мире, а Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия побили собственные температурные рекорды. Это вызвано "куполом" теплого воздуха из Северной Африки, который поднял температуру значительно выше нормы по всей Западной Европе.

"Этот месяц отличался стремительным переходом от погоды, значительно более прохладной, чем в среднем, к одной из самых сильных волн жары, которые когда-либо наблюдались в начале года в Западной Европе", – говорится в отчете.

"Необычно ранняя и интенсивная волна жары демонстрирует, как быстро климатические экстремумы становятся новой нормой, а не исключением", – заявила Саманта Берджесс, стратегический руководитель по вопросам климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

В этом году майские температуры достигали от 35 до 40 градусов Цельсия на значительной части Европы.

По данным Copernicus, в мире средняя температура воздуха на поверхности достигла 15,81 °C, уступив лишь майским показателям 2024 года.

Средняя температура поверхности моря также была второй по величине за всю историю наблюдений, уступая лишь маю 2024 года.

Такие изменения связывают с явлением Эль-Ниньо – экстремальным колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Последнее явление Эль-Ниньо способствовало тому, что 2023 год стал вторым самым тёплым годом за всю историю наблюдений, а 2024 год – самым жарким за всю историю.