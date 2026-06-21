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theins.ru logotheins
21 Июня 2026, 11:29
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Во Франции при обыске по делу о наркотиках обнаружили картину Пикассо

Французская полиция обнаружила картину Пабло Пикассо с изображением Марии-Терезы Вальтер, которую оценивают в €12–15 млн.

Во Франции при обыске по делу о наркотиках обнаружили картину Пикассо.
Во Франции при обыске по делу о наркотиках обнаружили картину Пикассо.

Французская полиция обнаружила картину Пабло Пикассо с изображением Марии-Терезы Вальтер, которую оценивают в €12–15 млн. Полотно нашли во время обыска в доме родственницы 37-летнего мужчины, задержанного по делу о незаконном обороте наркотиков, пишет Le Parisien, передает theins.ru

По данным издания, картина принадлежит инвесторке из Сингапура и ранее хранилась в парижской компании, занимающейся хранением произведений искусства. Мужчина, у родственницы которого нашли полотно, работал в этой компании.

Во время допроса он, как утверждает Le Parisien, признал кражу картины. По его версии, он хотел продемонстрировать уязвимость системы безопасности работодателя. Прокуратура Кретей начала отдельное расследование о краже и сокрытии похищенного имущества.

Адвокат мужчины заявила, что представление ее клиента как участника единой преступной группы не соответствует материалам дела. Она также отметила, что ее подзащитный выскажется по поводу исчезновения картины позднее, поскольку расследование еще продолжается.

Мария-Тереза Вальтер была возлюбленной и одной из главных муз Пикассо с 1927 по 1935 год. Художник многократно изображал ее в своих работах.

Источник
theins.ru logotheins
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