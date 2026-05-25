25 Мая 2026, 19:11
1 433
В селе Костешты Яловенского района сотрудники полиции ликвидировали наркопритон

Обыски прошли в доме 48-летнего местного жителя после получения оперативной информации. Прибывшие правоохранители застали хозяина жилья и троих его гостей в возрасте 29 и 34 лет.

Медицинское освидетельствование показало, что все четверо мужчин находились в состоянии сильного наркотического опьянения, вызванного употреблением синтетического наркотика PVP («соль»), передает rupor.md

В ходе обыска на месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли:

  • самодельные устройства для употребления запрещенных веществ;
  • несколько боевых патронов, которые хранились без законного разрешения;
  • мобильные телефоны подозреваемых.

При осмотре смартфонов оперативники нашли открытые Telegram-чаты. Через закрытые группы задержанные заказывали очередные дозы наркотиков.

Все конфискованные предметы и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении задержанных проводятся следственные действия в рамках уголовного процесса.

Источник
rupor.md logorupor
