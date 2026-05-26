Правоохранители проводят десятки обысков по делу об амнистии заключённых.

Под следствием находятся несколько заключённых, а также бывшие осуждённые, которые могли быть освобождены после внесения изменений в закон, сообщает pulsmedia.md

Мероприятия проходят при участии спецподразделений Fulger и Pantera.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о предполагаемых фактах активной и пассивной коррупции, связанных с процессом реализации амнистии, объявленной по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, а также применением статей 91 и 92 Уголовного кодекса.

По данным следствия, коррупционные действия могли привести к освобождению из заключения ряда лиц, в том числе осуждённых к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в декабре 2021 года парламент Молдовы утвердил закон об амнистии в честь 30-летия независимости. Согласно документу, более 1700 заключённых должны были получить право на сокращение срока или освобождение, из которых 67 человек — немедленно.

Закон, однако, не распространялся на осуждённых за особо тяжкие преступления, но в исключительных случаях допускал частичное сокращение наказания для тех, кто уже отбыл значительную часть срока.

Позднее партия PAS обвинила депутата Олесю Стамате в том, что она внесла три поправки, позволившие выйти на свободу лицам, осуждённым за тяжкие преступления. Стамате отвергла обвинения, заявив, что изменения были техническими и не расширяли круг амнистированных. Впоследствии она была исключена из партии.