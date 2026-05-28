В Молдове прошли 39 обысков по делу об отмывании более 10 миллионов леев.

По заявлению Налоговой, компания могла использовать фиктивные ваучеры, чтобы скрывать реальные суммы наличных поступлений, передает rupor.md

Правоохранители утверждают, что предприятие пыталось обходить ограничения на прием наличных. По закону компании, находящиеся под контролем лица под международными ограничениями, могут принимать от физических лиц наличные при розничной продаже только в пределах 1000 леев за одну оплату.

По версии следствия, ограничение обходили через ваучеры. Например, если покупка стоила 2000 леев и клиент платил всю сумму наличными, в бухгалтерии отражали только 1000 леев наличными, а еще 1000 леев оформляли как оплату ваучером.

Следствие считает, что таким образом компания скрывала реальные суммы, полученные наличными.

По предварительным данным, схема действовала с декабря 2025 года. Власти называют ее дополнительным эпизодом к ранее выявленной схеме на сумму более 173 миллионов леев, о которой сообщали в марте.

Обыски прошли в центре, на севере и на юге страны при поддержке сотрудников Fulger. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы и электронные носители информации.