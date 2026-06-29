Во Франции похоронные службы перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары.

Волна жары, прокатившаяся по Франции, оставила после себя смертельный след.

По данным Национальной службы здравоохранения, с 24 июня в стране было зарегистрировано почти на тысячу смертей больше по сравнению с предыдущими месяцами. Похоронные бюро с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Им приходится отказываться принимать новых умерших, передает euronews.com

Мэрия Парижа объявила об установке двух временных модулей для хранения тел в муниципальных моргах, каждый из которых рассчитан на 20 мест.

Национальное агентство Santé publique France уточняет, что число смертей, вероятнее всего, будет пересмотрено в сторону увеличения, поскольку некоторые свидетельства о смерти, в частности выданные на умерших дома или в домах престарелых, ещё не были переданы в электронном виде.