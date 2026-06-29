theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
29 Июня 2026, 19:00
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Во Франции похоронные службы перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары

Волна жары, прокатившаяся по Франции, оставила после себя смертельный след.

Во Франции похоронные службы перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары.
Во Франции похоронные службы перегружены из-за роста числа смертей на фоне жары.

По данным Национальной службы здравоохранения, с 24 июня в стране было зарегистрировано почти на тысячу смертей больше по сравнению с предыдущими месяцами. Похоронные бюро с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Им приходится отказываться принимать новых умерших, передает euronews.com

Мэрия Парижа объявила об установке двух временных модулей для хранения тел в муниципальных моргах, каждый из которых рассчитан на 20 мест.

Национальное агентство Santé publique France уточняет, что число смертей, вероятнее всего, будет пересмотрено в сторону увеличения, поскольку некоторые свидетельства о смерти, в частности выданные на умерших дома или в домах престарелых, ещё не были переданы в электронном виде.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте