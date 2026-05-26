reuters
26 Мая 2026, 08:56
В Конго из госпиталя сбежали 25 человек с подозрением на Эболу

В городе Монгбвалу ДР Конго из госпиталя, где лечат заразившихся лихорадкой Эбола, сбежали как минимум 25 человек. Один человек, находившийся в критическом состоянии с кровотечением, погиб при попытке сбежать.

Побеги происходили в две волны. 23 мая, когда местные жители, недовольные тем, что им не выдают тела умерших родственников, подожгли мобильный госпиталь в больнице города Монгбвалу. В этот день сбежали 18 человек. Как минимум один из них сдал положительный тест на Эболу. Затем 24 мая при новых попытках нападения сбежали еще семь пациентов, пишет reuters.com

По состоянию на 24 мая число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибли 202 человека. Вспышка заболевания произошла в провинции Итури в ДР Конго. Отдельные случаи также зафиксированы в провинциях Северное и Южное Киву.

Источник
reuters
