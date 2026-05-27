Международный комитет спасения: Вспышка Эболы может стать самой смертоносной.

Международный комитет спасения (IRC) предупредил, что вспышка Эболы в Демократической Республике Конго может стать «самой смертоносной за всю историю наблюдений», если в срочном порядке не будут приняты международные меры, передает euronews.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в начале недели, что в ДР Конго зарегистрировано более 900 подозреваемых случаев Эболы и 220 предполагаемых смертей. Вспышка также распространилась на соседнюю Уганду, где подтверждены семь случаев, включая один летальный исход.

Эпидемию вызывает редкий вирус Бундибугьо, против которого не существует проверенной вакцины, что значительно осложняет попытки сдержать её распространение.

В пресс-релизе IRC, гуманитарной организации, основанной в 1933 году и базирующейся в Нью-Йорке, призвали к «безотлагательному международному финансированию и координации» усилий по борьбе со вспышкой, предупредив, что региональные конфликты и сокращение объёмов помощи подрывают попытки взять ситуацию под контроль.

«Все тревожные индикаторы уже в красной зоне», – заявил Боб Китчен, вице-президент IRC по чрезвычайным ситуациям.

«Восток ДР Конго встречает эту вспышку в более уязвимом и менее подготовленном состоянии, чем во время эпидемии 2018–2020 годов, которая унесла жизни более 2 тыс. человек, и с меньшими ресурсами для борьбы с ней, – продолжил он. – Усиление конфликтов и сокращение глобального финансирования помощи фактически демонтировали систему защиты в самый неподходящий момент. Урок всех предыдущих вспышек очевиден: промедление стоит человеческих жизней».

На прошлой неделе трое добровольцев Красного Креста, работавших в ДР Конго, скончались от подозреваемых случаев Эболы в провинции Итури, которая является эпицентром вспышки заболевания в стране.

В Красном Кресте сообщили, что, как предполагается, добровольцы Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo и Ajiko Chandiru Viviane заразились вирусом Эбола при обращении с телами умерших.

Эбола – смертельно опасное заболевание, впервые выявленное в 1976 году. Среди симптомов – высокая температура, слабость, диарея, рвота, а иногда и кровотечения.