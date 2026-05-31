Врачи объяснили, почему не могут взять под контроль вспышку Эболы в Африке.

В Демократической республике Конго (ДРК) сложилась тревожная ситуация со вспышкой лихорадки Эбола, заявил замдиректора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес.

По его словам, спустя две недели после резкого увеличения числа заразившихся в провинции Итури лихорадка остается реальным источником беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой.

Гонсалес назвал скорость распространения заболевания беспрецедентной: на зараженной Эбола территории не успевают принимать ответные меры.

Замдиректора сообщил, что новые случаи подозрения на лихорадку фиксируются каждый день, а скорость тестов не позволяет оперативно ставить диагноз. Гонсалес призвал увеличить масштабы лабораторных исследований, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.