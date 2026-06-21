theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Июня 2026, 18:00
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Во Франции из-за жары закроют 845 школ и колледжей, ещё 1 800 изменят расписание занятий

В понедельник во Франции из-за жары будет закрыто в общей сложности 845 школ и колледжей, а ещё 1 800 изменят расписание занятий, отпустив учеников домой в начале второй половины дня.

Во Франции из-за жары закроют 845 школ и колледжей, ещё 1800 изменят расписание занятий.
Во Франции из-за жары закроют 845 школ и колледжей, ещё 1800 изменят расписание занятий.

Об этом сообщил в воскресенье министр образования Эдуар Жефрей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на Le Figaro.

Эти 845 школ и колледжей из 60 000 учебных заведений во Франции "не будут принимать учащихся или будут принимать их в минимальном объеме", и это "преимущественно в департаментах, где объявлен красный уровень опасности", – уточнил он в эфире France 3.

"В целом, нам нужна территориальная реакция", – заявил в воскресенье министр образования в эфире France 3, – "поскольку ситуации различаются".

"Во-первых, существует правило, согласно которому обеспечивается непрерывность предоставления государственных услуг – это основной принцип; во-вторых, существует система исключений: как только безопасность персонала или детей может оказаться под угрозой, учреждение должно быть закрыто", – заверил он.

Со своей стороны регион Иль-де-Франс объявил в воскресенье, что выделит "чрезвычайную помощь в размере одного миллиона евро для 500 экзаменационных центров в регионе Иль-де-Франс", предназначенную для финансирования "приобретения систем распыления воды, вентиляторов и любого другого охлаждающего оборудования".

В воскресенье во Франции объявлен красный уровень опасности из-за жары на территории, охватывающей более трети страны, а также запрещено употреблять алкоголь во время ежегодного фестиваля Fête de la Musique, который состоится в этот день.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте