Во Франции из-за жары закроют 845 школ и колледжей, ещё 1 800 изменят расписание занятий

В понедельник во Франции из-за жары будет закрыто в общей сложности 845 школ и колледжей, а ещё 1 800 изменят расписание занятий, отпустив учеников домой в начале второй половины дня.

Об этом сообщил в воскресенье министр образования Эдуар Жефрей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на Le Figaro.

Эти 845 школ и колледжей из 60 000 учебных заведений во Франции "не будут принимать учащихся или будут принимать их в минимальном объеме", и это "преимущественно в департаментах, где объявлен красный уровень опасности", – уточнил он в эфире France 3.

"В целом, нам нужна территориальная реакция", – заявил в воскресенье министр образования в эфире France 3, – "поскольку ситуации различаются".

"Во-первых, существует правило, согласно которому обеспечивается непрерывность предоставления государственных услуг – это основной принцип; во-вторых, существует система исключений: как только безопасность персонала или детей может оказаться под угрозой, учреждение должно быть закрыто", – заверил он.

Со своей стороны регион Иль-де-Франс объявил в воскресенье, что выделит "чрезвычайную помощь в размере одного миллиона евро для 500 экзаменационных центров в регионе Иль-де-Франс", предназначенную для финансирования "приобретения систем распыления воды, вентиляторов и любого другого охлаждающего оборудования".

В воскресенье во Франции объявлен красный уровень опасности из-за жары на территории, охватывающей более трети страны, а также запрещено употреблять алкоголь во время ежегодного фестиваля Fête de la Musique, который состоится в этот день.