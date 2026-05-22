Число ложных сообщений о взрывах в учебных заведениях Приднестровья резко возросло.

Официальные данные показывают, что угрозами подверглись десятки школ и средних учебных заведений, что вызвало хаос в учебном процессе и массовую мобилизацию структур реагирования, передает noi.md

Тревожную картину представил глава так называемого министерства безопасности в Тирасполе Валерий Гебос в интервью российской прессе. По его словам, в течение 2025 года в регионе было получено не менее 34 сообщений о предполагаемых взрывах, в результате которых пострадали 86 учебных заведений.

Ситуация свидетельствует о резком ухудшении по сравнению с 2024 годом, когда было зарегистрировано всего 15 подобных инцидентов. Представители правоохранительных органов на левом берегу Днестра утверждают, что большинство угроз организуются извне региона с четко определенными целями. Согласно заявлениям, сообщения передаются «извне» с целью отвлечения сил и материально-технического обеспечения местных структур, а также для мониторинга и «выявления методов работы» в кризисных ситуациях.

Однако тираспольский чиновник был вынужден признать, что значительная часть этих преступлений совершается изнутри, в том числе с участием детей: «Существует ряд установленных фактов, касающихся совершения этих преступлений нашими гражданами, в том числе несовершеннолетними», — заявил Валерий Гебос.

Последняя крупная волна угроз взрыва произошла в феврале, вызвав панику и серьезные беспорядки в таких населенных пунктах, как Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Рыбница, Григориополь и Каменка.

Во всех этих случаях саперы провели тщательные проверки, и в итоге выяснилось, что все угрозы были ложными, взрывных устройств обнаружено не было. Помимо стресса, вызванного неоднократными эвакуациями из-за предупреждений, учебный год в Приднестровском регионе был крайне фрагментированным.

В тот же период на учебный процесс серьезно повлияли неблагоприятные погодные условия, которые вынудили некоторые учебные заведения временно перейти на онлайн-обучение. Более того, сразу после зимних каникул в ряде школ из-за крайне низких температур в классах были резко сокращены учебные часы.