ПСРМ: Власть хочет сосредоточить управление школами в кабинетах Кишинева.

По мнению социалистов, инициатива, озвученная министром образования Даном Перчуном, представляет собой «явную попытку прибрать к рукам всю систему образования Республики Молдова». Депутат ПСРМ Алла Урсу-Анточ предупредила об опасности политизации учебных заведений и ликвидации местной автономии: «Сегодня мы уже не говорим о простой реформе в образовании. Мы говорим о контроле. Контроле над директорами, над преподавателями, над финансированием и над решениями в школах», пишет rupor.md

Оппозиция утверждает, что под предлогом «эффективности» и «деполитизации» действующая власть стремится сосредоточить все полномочия на центральном уровне, исключив из процесса местные сообщества и подчинив образовательные учреждения политическим интересам. По словам Урсу-Анточ, PAS «власть хочет решать всё. Из Кишинёва. Из кабинетов. Без сообществ, без преподавателей, без родителей».

Депутат добавила, что в случае реализации данной инициативы мэры, местные советы и общины практически лишатся права голоса, а школы будут отвечать не перед жителями населенных пунктов, а перед чиновниками. Она также обратила внимание на то, что подобный подход противоречит европейским практикам, где акцент делается на автономии школ и участии местных сообществ в управлении образованием: «Мы считаем, что школа должна оставаться свободной от политического влияния. Преподавателей нужно уважать, а не контролировать. Директоров нужно оценивать по результатам, а не по лояльности к партии».

В ходе брифинга представители ПСРМ озвучили требования к властям: отказаться от попыток монополизации системы образования; организовать реальные консультации с педагогами, родителями и местными органами власти; уважать автономию образовательных учреждений и право общин принимать решения относительно своих школ.

«Республике Молдова нужно свободное образование, уважаемые преподаватели и школы, которые принадлежат сообществу, а не политической партии», — резюмировала депутат от ПСРМ.