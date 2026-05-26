Во Франции более 350 городов зафиксировали майские рекорды жары.

Британская метеорологическая служба Met Office сообщила, что рекорд страны за май был побит, когда в лондонском Кью-Гарденс была зафиксирована температура 34,8°C, пишет eurointegration.com.ua

В понедельник вечером Météo France сообщила, что новые месячные максимумы для мая были зафиксированы на 352 метеостанциях, преимущественно в западной Франции, причем самая высокая температура – 37,1°C – была зарегистрирована вблизи Хоссегора, в юго-западном департаменте Ланды.

"Это беспрецедентное событие, вероятность которого в это время года составляет 1 к 1000, исходя из климатических данных за период с 1979 по 2025 год, и которое было практически невозможным в доиндустриальную эпоху", – заявил климатолог Кристоф Кассу.

Во вторник французское правительство сообщило, что, по официальным данным, семь человек погибли в результате жары, охватившей большую часть Западной Европы, причем пять из них утонули.

"Сегодня я могу сказать, что зафиксировано семь смертей, прямо или косвенно связанных с жарой", – заявила пресс-секретарь правительства Мод Брежон в эфире телеканала TF1.

Брежон добавила, что цифры и конкретные причины смерти нужно будет "уточнить, когда эпизод, который мы сейчас переживаем, закончится".